إزالة 39 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أسفرت الحملات عن إزالة 39 حالة تعدى بنطاق 8 مراكز باجمالى مساحة بلغت 6402 متر مربع عبارة عن 5 حالات تعدي بمساحة 4900 م2 برشيد، 4 حالات تعدي بمساحة 457 م2 بإدكو، 6 حالات تعدي بمساحة 414 م2 بكفر الدوار، 3 حالات تعدي بمساحة 300 م2 بأبو حمص، 5 حالات تعدي بمساحة 105 م2 بشبراخيت، 3 حالات تعدي بمساحة 105 م2 بالدلنجات، 10 حالات تعدي بمساحة 94 م2 بأبو المطامير، 3 حالات تعدي بمساحة 27 م2 بكوم حمادة.

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجه 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية وإسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين، مؤكدةً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تجدر الإشارة الى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.