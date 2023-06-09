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الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس هيئة الدواء يبحث مع وزير صحة مدغشقر سبل التعاون المشنرك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور زيلي أريفيلو راندريا، وزير الصحة العامة بدولة مدغشقر، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني Africa Health Excon.

تناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين الدولتين فى مجال الدواء، ومناقشة آليات التعاون الممكنة لدعم إتاحة وتوافر المستحضرات الطبيه بدولة مدغشقر.

كذلك تم مناقشة تعزيز سبل التعاون لدعم القدرات الفنية، وخلق شراكات بين المصانع والشركات المصرية ونظيرتها بدولة مدغشقر؛ وكذلك مشاركة الخبرات المصرية في قطاعي الرقابة والتصنيع لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستحضرات الطبية عالية الجودة بمدغشقر.

جاء ذلك في ضوء سعى هيئة الدواء المصرية  إلى التعاون المثمر، وفتح قنوات التواصل مع الدول الأفريقية، وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وتبادل الخبرات، ودعم الكوادر العاملة بمجالات ذات الصلة.

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