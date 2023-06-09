قاعود يقود هجوم البنك الأهلي أمام الاتحاد في الدوري

أعلن اليونانى بابا فاسيليو المدي الفني لفريق البنك الأهلي أمام الاتحاد السكندري تشكيل المباراة التي تجمعهما بعد قليل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

و جاء التشكيل البنك الأهلى كالتالي:



حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري -محمود الجزار- اسحاقو يعقوبو - محمد بسيوني.

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - محمد هلال - إسلام جابر - موسي دياوارا

خط الهجوم: محمود قاعود.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد صبحي- أحمد ياسين- فراس بن عايفية - أسامة ابراهيم - عاصم صلاح - خالد مصطفي - حمدي علاء - باسم مرسي - أحمد سعيد.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 40 نقطة، حصدها من 29 لقاء، حقق الفوز فى 12، وتعادل فى 4، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35، بينما يحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 10 مباريات والهزيمة فى 12 مباراة.