عبد الرحيم علي ينعى السياسي الراحل جورج إسحق

الجمعة 09/يونيو/2023 - 07:47 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، السياسي الراحل جورج إسحق الذي وافته المنية منذ قليل.

وتقدم "علي" بخالص العزاء، لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان.

توفي جورح اسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد معاناة مع المرض، وستقام الجنازة يوم الأحد الساعة 11 فى الكاتدرائية بالعباسية.

والراحل من مواليد محافظة بورسعيد عام 1938، عمل مدرس تاريخ، عقب تخرجه في كلية الآداب عام 1964، ثم عمل مديرًا لمدرسة التوفيق القبطية، ثم مدير المدارس الكاثوليكية بمصر، ثم مستشارًا إعلاميًا لها.

كما كان له نشاط سياسي طويل على مدار الحقبات المختلفة في تاريخ مصر، فضلا عن نشاط طلابي وحزبي.