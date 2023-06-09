البنك الدولي يتوقع تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي لـ0.8% العام المقبل

توقع إيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، استمرار تراجع معدلات النمو عالميا خلال العام القادم خصوصا الاقتصاد الأمريكي ليسجل من 1.1% خلال 2023 ليصل لـ 0.8% السنة القادمة .

قال " كوسي" في تصريحات صحفية إن توقعات تراجع معدلات النمو عالميا نظرا للتأثير الحاد في سعر الفائدة الأمريكية خلال العام والنضف الماضيين، و بطء النمو في منطقة اليورو خلال العام الجاري بنحو 0.4% بسبب تشديد السياسات النقدية و زيادة أسعار الطاقة.

ووصف الاقتصاديات النامية بأنها لاتزال تعاني الأمرين للتكيف مع ضعف معدلات النمو واستمرار ارتفاع نسب التضخم و المديونيات لمستويات قياسية، محذرا من تزايد المخاطر التي قد تواجه الدول المتقدمة والتي ستتزايد بصورة أكثر سوءا .

وطالب واضعي السياسات الاقتصادية في العالم بالتحرك السريع لمنع انتشار ما اسماه بـ " عدوي" الأزمة المالية و تقليص مواطن الضعف المحلي علي المدي القريب.