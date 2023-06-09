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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اتحاد أمل صيادلة مصر ينعي والدة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

إتحاد امل صيادلة
إتحاد امل صيادلة مصر
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ببالغ الحزن والأسى نعي اتحاد أمل صيادلة مصر المغفور لها بإذن الله والدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتقدم د. محمد عصمت مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر بخالص العزاء لأسرة الفقيدة في مصابها الأليم، دعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

والدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إتحاد امل صيادله مصر