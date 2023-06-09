اتحاد أمل صيادلة مصر ينعي والدة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

ببالغ الحزن والأسى نعي اتحاد أمل صيادلة مصر المغفور لها بإذن الله والدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتقدم د. محمد عصمت مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر بخالص العزاء لأسرة الفقيدة في مصابها الأليم، دعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.