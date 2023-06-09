زد أول الصاعدين لدوري الأضواء بعد الفوز على دجلة

صعد فريق زد إف سي إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره وادي دجلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري الدرجة الثانية.

ونجح فريق زد إف سي في حسم التأهل إلى الدوري الممتاز قبل نهاية منافسات المجموعة الثانية التي تضم فرق القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية.

أحرز أحمد رفعت ريفو الهدف الأول لفريق زد في الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول، وسجل محمد سمير قائد فريق زد الهدف الثاني للفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 83 من أحداث المباراة، وأحرز مصطفى سلطان هدف زد الثالث في الدقيقة 94 من اللقاء.

ونجح مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد، في قيادة الفريق إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

شهدت مدرجات استاد القاهرة الدولي تواجد بيريرا رئيس لجنة الحكام ، وأحمد حسن وعماد متعب وسيف زاهر أعضاء مجلس إدارة نادي زد.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى النقطة 62 يتصدر بها جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد فريق وادي دجلة عند النقطة 54.