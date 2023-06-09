الجريمة والعقاب.. السجن المشدد يتنظر لصوص الدراجات النارية بالدرب الأحمر

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بالدرب الأحمر.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة القاهرة) حال استقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بها قطع بالأسلاك وبحوزتهم (سلاح أبيض).

بمناقشتهم عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك"وأقروا بارتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقروا بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" محبوس على ذمة إحدى القضايا "وتم ضبط الدراجة النارية".

وباستدعاء المجنى عليهما اتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من ناحيته، قال المستشار القانوني، يوسف مصطفي ، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إن المادة 315 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد في السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ .

وأوضح "مصطفى" أنه يعاقب بذات العقوبة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، بالإضافة إلى أنه إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك بطريق الإكراه، أو مجرد التهديد باستعمال السلاح، مضيفًا أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات حتى 15 سنة.

