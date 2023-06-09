مدمرة بريطانية ترافق 3 سفن حربية روسية بالقرب من المياه الإقليمية

كشفت البحرية البريطانية أن المدمرة البريطانية "HMS Defender" رافقت 3 سفن حربية روسية أبحرت بالقرب من المياه الإقليمية البريطانية.

وأفادت في بيان، اليوم الجمعة، نشر على موقع البحرية الملكية البريطانية، أن "المدمرة HMS Defender راقبت مجموعة مكونة من 3 سفن حربية، وظلت على اتصال مع القوة البحرية الروسية وهي تواصل طريقها قرب الجزر البريطانية".

وبحسب البحرية البريطانية، فإن القوة البحرية الروسية تضمنت الفرقاطة "أدميرال جريجوروفيتش" والطرادين "سافي" و "ريسيستانت"، وكانت قد أبحرت بالقرب من بريطانيا.

وأضاف البيان: "شاركت في العملية المروحية (Wildcat)الموجودة على متن المدمرة البريطانية، ومقاتلات (يوروفايتر تايفون) وطائرة دورية مضادة للغواصات من طراز (بوسيدون) وقد عملتا بالتنسيق مع المدمرة لمراقبة نشاط السفن الروسية".

ولفت بيتر إيفانز قائد المدمرة البريطانية، إلى أن مرافقة السفن في المياه الإقليمية لبريطانيا إجراء اعتيادي للبحرية البريطانية.

وأشارت البحرية البريطانية إلي إن عددا من السفن البريطانية شاركت في عمليات مماثلة الشهر الماضي عندما رافقت سفينتين روسيتين "الأدميرال ليفتشينكو" و"الأدميرال كولاكوف".

بينما نوهت وزارة الدفاع الروسية في أكثر من مناسبة إلى أن رحلات الطائرات والرحلات البحرية الطويلة للسفن تتم وفقا للقواعد الدولية الناظمة لاستخدام الفضاء الجوي والمائي، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.