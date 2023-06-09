وزير الشؤون الدينية الباكستاني: مبادرة طريق مكة جودة ودقة في تقديم الخدمات للحجاج

نوَّه وزير الشؤون الدينية الباكستاني السيناتور طلحة محمود، بما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن مبادرة طريق مكة التي انطلقت في باكستان عام 2019 تتطور عامًا بعد عام في دلالة واضحة على جودة ودقة ما يقدم من خدمات في جوانب تفويج الحجاج كافة.

وثمن محمود - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة - الجهود التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، خدمة لحجاج بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والمشاعر المقدسة، سائلًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، مقدمًا شكره وتقديره للجهات المشاركة في إنجاح مبادرة "طريق مكة".

يشار إلى أن مبادرة "طريق مكة" تعد إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.