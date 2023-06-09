بسبب رمضان صبحي.. الأهلي مهدد بإيقاف القيد 3 فترات

رفضت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" الطعن المقدم من النادي الأهلي على قرار تغريم النادي 300 ألف جنيه إسترليني لصالح نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بسبب إعارة لاعبه السابق رمضان صبحي لاعب الفريق السابق ونجم بيراميدز الحالي.

وقررت المحكمة الرياضية "كاس"، رفض طعن الأهلي على الغرامة التي تم توقيعها على النادي وقدرها 300 ألف جنيه إسترليني لصالح هيدرسفيلد الإنجليزي.

وبات النادي الأهلي ملزما بدفع ما يزيد على 300 ألف جنيه إسترليني لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، في غضون 45 يوما من القرار وإلا سيتم حرمانه من القيد لمدة 3 فترات حتى سداد الغرامة.

وأيدت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” قرار القاضي المنفرد لغرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بأحقية نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بالحصول على مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني مكافأة فوز الأهلي بالدورى المصرى موسم 2019-2020 بالإضافة إلى فائدة 5% من تاريخ 19 أكتوبر 2020 حتى تاريخ الدفع الفعلى بالإضافة إلى مبلغ ‏150 ألف جنيه إسترليني مكافأة فوز الأهلي بدورى أبطال إفريقيا 2019-2020 وفائدة 5% من تاريخ 28 ديسمبر 2020 حتى تاريخ الدفع الفعلى.

وانضم رمضان صبحي إلى النادي الأهلي من هيدرسفيلد في 2019، على سبيل الإعارة ونص العقد الثلاثي بين الأطراف حصول النادي الإنجليزي على قيمة 300 ألف جنيه إسترليني، حال توج الأهلي بلقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأحمر وهو ما لم يدفعه الأهلي للنادي الإنجليزي وقتها.

وكان الأهلي طعن لدى المحكمة الرياضية “كاس” على قرار "فيفا" الذي نص في يونيو 2022، بحصول هيدرسفيلد على المبلغ لأن رمضان صبحي لم يكمل بطولة إفريقيا حتى الأدوار الاقصائية ولم يكمل بطولة الدوري ورفض هيدرسفيلد وقتها مد إعارة اللاعب ليستكمل الموسم.