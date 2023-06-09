عمرو فهمي: كلمة السيسي بقمة «الكوميسا» تؤكد ريادة مصر وعملها على دعم التنمية

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "الكوميسا"، مضيفًا أن مصر هى صوت ورمز القارة الإفريقية فى مختلف الجهات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر تحمل على عاتقها حل مشاكلها وتحدياتها وجميع المعوقات التى تواجهها في الاقتصاد والتجارة والأمن وغيرها، بما يسهم فى تحقيق الرفاهية لشعوبها والتي هي أبسط حقوقها الإنسانية.

وأوضح فهمي، في بيان اليوم الجمعة، أن كلمة السيسي توضح ريادة مصر للمنطقة من خلال وضع كافة الخطط والاستراتيجيات لتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة بين دول التجمع، بجانب أنها تدل على عمق الروابط بين شعوب القارة من خلال تفعيل المبادرات التى تستهدف تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي الإقليمي بين دول تجمع الكوميسا.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توحيد الرؤى المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، وملاحقة تداعيات التطورات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تعزيز وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية بين التكتلات الاقتصادية في القارة، وأن الصادرات البينية بين دول الكوميسا بلغت أعلى مستوياتها خلال رئاسة مصر للقمة.

