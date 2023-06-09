رسميًا.. ريال مدريد يتعاقد مع فران جارسيا لمدة 4 سنوات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إتمام تعاقده مع فران جارسيا لمدة 4 سنوات مقبلة، قادمًا من رايو فاليكانو، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعتبر المدافع فران جارسيا، خريج أكاديمية «الكاستيا» وظهر مع فريق ريال مدريد الأول في عام 2018 قبل انتقاله إلى رايو فاليكانو، ليقرر الريال تفعيل بند إعادة شراء اللاعب مقابل 10 ملايين يورو وعقد لمدة 4 سنوات.

وبذلك عاد اللاعب الشاب البالغ من العمر 23 عامًا إلى صفوف الملكي مجددًا، لتدعيم خط دفاع الفريق بداية من الموسم المقبل.

فران جارسيا

نشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، أعلن خلاله: «اتفق ريال مدريد ورايو فاليكانو على انتقال اللاعب فران جارسيا، الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة».

وأضاف البيان: «ينتمي فران جارسيا إلى أكاديمية ريال مدريد للشباب منذ عام 2013، حيث وصل إلى سن 14 عامًا فقط، حتى عام 2020. لعب موسمين في كاستيا وظهر لأول مرة مع فريق ريال مدريد الأول في عام 2018».

وأتم: «سيقام حفل تقديم فران جارسيا كلاعب جديد في ريال مدريد يوم الاثنين 12 يونيو الساعة 12:00 ظهرا في مدينة ريال مدريد الرياضية، بعد ذلك، سيظهر فران جارسيا أمام وسائل الإعلام».

لعب فران جارسيا 122 مباراة بقميص رايو فاليكانو قبل عودته إلى ريال مدريد، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 8 تمريرات حاسمة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في رايو فايكانو بموسم 2022-2023 المنقضي.