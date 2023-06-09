بالصور.. هدى الإتربى تشارك جمهورها أحدث ظهور بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة هدى الإتربى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور جديدة لها تشارك بها جمهورها.

وظهرت الإتربي من خلال الصور بإطلالة ساحرة، ترتدى فستان أبيض طويل وسط الطبيعه والطيور، معلقة "مثل قصة خيالية" فى إشارة منها لطلتها التى تشبه القصص الخيالية.

قدمت الإتربى الكثير من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "ضل راجل" ، "إللى ملوش كبير" ، "شارع ٩" ، "خيانة عهد" ، "ختم النمر"، "الزوجة ١٨" ، "كلبش ٣" .

يذكر أن الفنانة هدى الإتربى شاركت الموسم الرمضانى بمسلسل "ضرب نار" ، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، إنتصار، هدى الإتربى، أحمد بدير، سهير المرشدى، إيمان السيد ، والإخراج مصطفى فكرى.

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