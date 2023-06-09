عبدالرحيم علي ينعى والدة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

الجمعة 09/يونيو/2023 - 05:32 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، والدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وتقدم "علي" بخالص العزاء، للدكتور مصطفي مدبولي وأسرته ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُلهمه الصبر والسلوان.

وتُوفيت اليوم والدة الدكتور رئيس الوزراء، منذ قليل وستقام صلاة الجنازة غدا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس وسيتم الدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ومن المقرر أن يتلقي رئيس الوزراء العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.