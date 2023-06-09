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الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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عبدالرحيم علي ينعى والدة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس وزراء مصر ودكتور
رئيس وزراء مصر ودكتور عبدالرحيم علي
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نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، والدة  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  . 

وتقدم "علي" بخالص العزاء، للدكتور مصطفي مدبولي وأسرته ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُلهمه  الصبر والسلوان. 

وتُوفيت اليوم والدة الدكتور رئيس  الوزراء، منذ قليل وستقام صلاة الجنازة غدا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس وسيتم الدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل. 

ومن المقرر أن يتلقي رئيس الوزراء العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

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