انتقام صديق.. تفاصيل مقتل خفير وتقطيعه لأشلاء في العجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف لغز العثور على جثة خفير مقتول ومتقطع إلى أشلاء في العجوزة، وتبين أن المجنى عليه لقي مقتله على يد صديقه بعدما استدرجه إلى شقته ووضع له منوم في العصير وأقدم على قتله وتقطيع جسده.



وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتولا داخل شقه، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص، تبين وجود جثة خفير يبلغ من العمر 28عاما، ومقطع إلى 5 أجزاء.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة صديقه عامل بمطعم كشري، أقدم على قتله بدافع الانتقام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

