سيناريو رحيل يوسف أسامة نبيه عن الزمالك يقترب من سيف جعفر

ينتظر سيف فاروق جعفر، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، موقف النادي النهائي من تجديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعدما تلقي اللاعب الصاعد عددًا من العروض المحلية والخارجية.

وأكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك لم يتفاوض مع نجله، ولا يعرف من المفترض أن يجلس معه، قائلا: «لابد أن يتفاوض معه المشرف على الكرة، ومع احترامي للجنة الفنية ووجهات النظر، فإن مجلس الإدارة لهم الرأي الأول والأخير، واللاعب لديه عروض كثيرة».

وأضاف: «لا يوجد ما يمنع رحيل سيف جعفر حال عدم الحاجة لجهوده، لست موافقا على ما يحدث مع نجلي في الفترة الأخيرة من جانب الجهاز الفني، وأريد أن يتم حسم الموقف سواء بتجديد عقده أو برحيله بدلا من الضغط على اللاعب، وتكرار موقف يوسف نبيه الذي رحل عن النادي وسيتم التعاقد مع لاعب آخر مقابل 40 مليون جنيه».

ويعود فريق الكرة لأول بنادي الزمالك، للتدريبات غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة فاركو، في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بروكسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ32.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري، مساء الإثنين الماضي بمسابقة الدوري.