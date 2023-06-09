شاب يقتل والده بطعنات سكين ويلقى جثته من الطابق الثامن بالسيدة زينب

شهدت منطقة السيدة زينب جريمة بشعة عندما أقدم شاب على قتل ابيه طعنا بالسكين والقاء جثته من الطابق الثامن .

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة ش و ، 57 سنة ، مقتول بطعنات بالبطن والصدر ، وتبين سقوطه من الطابق الثامن للطابق السادس ، ودلت التحريات الأولية أن ورا ء ارتكاب الواقع نجله فى مشاجرة بينهما ، ويقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة ، وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها