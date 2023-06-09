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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شاب يقتل والده بطعنات سكين ويلقى جثته من الطابق الثامن بالسيدة زينب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت منطقة السيدة زينب جريمة بشعة عندما أقدم شاب على قتل ابيه طعنا بالسكين والقاء جثته من الطابق الثامن .

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة ش و ، 57  سنة ، مقتول بطعنات بالبطن والصدر ، وتبين سقوطه من الطابق الثامن للطابق السادس ، ودلت التحريات الأولية أن ورا ء ارتكاب الواقع نجله فى مشاجرة بينهما ، ويقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة ، وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها

منطقة السيدة زينب قتل ابيه الطابق الثامن أجهزة الأمن بالقاهرة