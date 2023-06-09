انتشار للجيش اللبناني في المنطقة الحدودية الجنوبية بكفرشوبا إثر توتر بين مواطنين وقوة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني تنفيذ انتشار في المنطقة الحدودية في كفرشوبا جنوبي البلاد وذلك في مواجهة الجيش الإسرائيلي بعدما شهدت البلدة توترًا، اليوم الجمعة، بين عدد من المواطنين وأفراد من الجيش الإسرائيلي إثر احتجاج سكان المنطقة على سياج وأعمال انشائية في منطقة بجانب الخط الأزرق الذي تراقبه الأمم المتحدة كخط لوقف إطلاق النار، فضلًا عن أنها منطقة من بين ١٣ منطقة يتحفظ لبنان على وجودها تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وتوافد عدد من المواطنين اللبنانيين إلى الأسلاك الشائعة التي وضعها الجيش الإسرائيلي لعزل منطقة أعماله عن الأراضي اللبنانية، منددين بإقدام إسرائيل على مثل هذه الإنشاءات بالمخالفة للقرارات الأممية بشكل يشكل استفزازًا للبنانيين.

كما تصدى مواطنون لجرافات الجيش الإسرائيلي ورشقوها بالحجارة، فرد الجانب الإسرائيلي بقابل غاز مسيل للدموع.

واحتشدت قوات الجيش اللبناني على طول الخط الأزرق معلنين حالة الاستعداد.