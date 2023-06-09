رسميًا.. بايرن ميونخ يحسم أول صفقاته الصيفية

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع النمساوي كونراد لايمر، ليكون أول صفقات البافاري في الميركاتو الصيفي الجاري.

ضم بايرن ميونخ، كونراد لايمر قادما من صفوف لايبزيج في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه القديم، ليرتدي قميص البايرن حتى عام 2027.

ونشر الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ بيانًا، أعلن من خلاله التعاقد مع لايمر، مؤكدًا: «انضم كونراد لايمر إلى نادي بايرن ميونخ بموجب عقد حتى 30 يونيو 2027».

وأضاف البيان: «ينتقل لاعب خط الوسط البالغ من العمر 26 عامًا إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال مجانية من الفائز بكأس ألمانيا لايبزيج».

وبات كونراد لايمر، أول صفقة يحسمها البافاري بشكل رسمي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق حتى يعود لمنصات التتويج، بعدما كان قريبًا من توديع الموسم المنقضي دون أي بطولة، ليهدي بوروسيا دورتموند لقب الدوري الألماني للبايرن في الثواني الأخيرة من الموسم.

وخاض كونراد لايمر 190 مباراة مع لايبزيج منذ انضمامه إليه في عام 2017، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 19 آخرين.