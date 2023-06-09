حبس عصابة خطف متعلقات المواطنين بالظاهر

امرت جهات التحقيق بالظاهر اليوم ، بحبس تشكيل عصابي 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة متعلقات المواطنين باسلوب الخطف واقروا بارتكابهم العديد من وقائ السرقات باسلوب الخطف باستخدام مركبة توك توك ، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان ونجح رجال المباحث فى ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") حال استقلالهم مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزتهم حقيبة بداخلها (مبلغ مالى – هاتفى محمول "مجهولين المصدر") وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات ، إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف "بإستخدام مركبة "التوك التوك" المضبوطة كما أقروا بأن الهاتفى من متحصلات واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين واتهموهم بالسرقة

