مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية

وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال قمعت مسيرة "بيت دجن" الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق مُحافظة "نابلس" شمال الضفة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 15 منهم بالاختناق.

وفي مُحافظة "قلقيلية" شمال غربي الضفة، أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة للمُطالبة بفتح شارع مُغلق منذ 20 عامًا.

وقالت مصادر فلسطينية في مُحافظة "الخليل"، الواقعة جنوب الضفة، إن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة "بيت آمر" الأشد اضطرابا بالجنوب.

وأغلق جنود الاحتلال مداخل البلدة واقتحموها وأطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الصوت والعشرات من قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة رجل أربعيني برصاصة مطاطية في القدم، وشاب آخر أسفل الظهر.

وأصيب العشرات بحالات اختناق بسبب كثافة الغاز السام، الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه منازل السكان في البلدة.