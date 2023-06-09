ثورة 30 يونيو.. 1.989 تريليون جنيه إنفاق الدولة على التعليم والصحة خلال 10 سنوات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي إنفاق الدولة على مجالي التعليم والصحة خلال السنوات العشر الماضية؛ ليسجل 1.989.2 تريليون جنيه، بواقع 1.3 تريليون جنيه للتعليم، و689.2 مليار جنيه للصحة.

وذكر الجهاز - في أحدث البيانات التي أعلنها اليوم /الجمعة/ - أن إنفاق الدولة على التعليم سجل ارتفاعات متواصلة خلال السنوات العشر الماضية، حيث سجل 80.9 مليار جنيه عام (2013 / 2014)، ثم زاد الإنفاق إلى 94.4 مليار جنيه عام (2014 / 2015) بنسبة ارتفاع قدرها 16.7%، وبلغ 99.3 مليار جنيه عام (2015 / 2016) بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%، ثم زاد إلى 104 مليارات جنيه عام (2016 / 2017) بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%، وبلغ 107.1 مليار جنيه عام (2017 / 2018) بنسبة ارتفاع قدرها 3%، ثم سجل الإنفاق على التعليم 115.7 مليار جنيه عام (2018 / 2019) بنسبة ارتفاع قدرها 8%، ثم زاد إلى 132 مليار جنيه عام (2019 / 2020) بنمو نسبته 14.2%، وارتفع إلى 157.6 مليار جنيه عام (2020 / 2021) بزيادة نسبتها 19.3%، ثم قفز إلى 172.6 مليار جنيه في (2021 / 2022) بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%، وسجل 192.7 مليار جنيه خلال عام (2022 / 2023) بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.

وأشار الجهاز إلى أن الإنفاق على مجال الصحة سجل زيادات متواصلة خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ 32.7 مليار جنيه عام (2013 / 2014)، وزاد إلى 42.4 مليار جنيه عام (2014 / 2015) بنسبة ارتفاع قدرها 29.5%، ثم ارتفع إلى 45 مليار جنيه عام (2015 / 2016) بنسبة ارتفاع بلغت 6%، وزاد إلى 48.9 مليار جنيه عام (2016 / 2017) مسجلا ارتفاعا بنسبة 8.9%، ثم سجل 54.9 مليار جنيه عام (2017 / 2018) بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%، ثم زاد الإنفاق على الصحة ليصل إلى 61.8 مليار جنيه عام (2018 / 2019) بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%، ثم ارتفع بنسبة 18.2% ليصل إلى 73.1 مليار جنيه عام (2019 / 2020)، ثم سجل 93.5 مليار جنيه عام (2020 / 2021) بنسبة ارتفاع قدرها 28%، ثم زاد إلى 108.8 مليار جنيه خلال عام (2021 / 2022) بنسبة ارتفاع قدرها 16.3%، وارتفع بنسبة 17.8%؛ ليصل إلى 128.1 مليار جنيه خلال عام (2022 / 2023).