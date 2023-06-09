جنرال بولندي: أوكرانيا تتلقى طائرات (F-16) في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر

قال القائد السابق للجيش البولندي الجنرال فالديمار سكرزيبتشاك، إن أوكرانيا سوف تتلقى مقاتلات «F-16» في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن طائرات «ميج-29» التي قدمتها دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» لأوكرانيا كافية لشن هجوم مضاد.

وأضاف سكرزيبتشاك - في مقابلة مع وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة -: "في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر ستمتلك أوكرانيا طائرات «F-16»، والطيارون الأوكرانيون مستعدون بلا شك لتشغيلها، حيث إن تدريبهم عليها مستمر منذ فترة طويلة، والأمر الآن يتعلق فقط بتحديد الدول التي ستزود الطائرات".

وتابع الجنرال أنه يمكن توفير طائرات «F-16» من قبل الولايات المتحدة، كما أن طائرات «F-18» التي تم التفاوض عليها مؤخرًا جيدة جدًا في التشغيل، مشددًا على أنه لا ينبغي أن تنتظر أوكرانيا طائرات «F-16» ولكن يجب أن تنفذ عملية هجوم مضاد بالمعدات التي تلقتها بالفعل من الغرب.