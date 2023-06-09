إصابة 3 أشخاص في اعتداء على مدرسة بمدينة ديفون البريطانية

أصيب 3 أشخاص، من ضمنهم تلميذان، بجروح خطيرة بعد أنباء عن اعتداء على مدرسة خاصة في مدينة ديفون بجنوب غرب بريطانيا، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وتم استدعاء السلطات حوالي الساعة 1 من بعد ظهر اليوم الجمعة إلى مبنى في موقع مدرسة بلونديل في بلدة تيفرتون بعد ورود تقارير عن اعتداء خطير.

وألقت الشرطة القبض على صبي يبلغ من العمر 16 عاما للاشتباه في ثلاث تهم بالتسبب في أذى جسدي خطير عن عمد.

وأكدت السلطات أنه لا يزال رهن الاحتجاز لديها.

وشدد قائد الشرطة المحلية أنتوني هارت علي أن: "هذه حادثة مؤلمة للغاية بالنسبة للمجتمع المدرسي وسنواصل العمل عن كثب مع المدرسة، وتقديم الدعم للمعنيين".

وتابع: "في الوقت الحالي، من المفهوم أن كل الأطراف المعنية مرتبطة بالمدرسة. وأنا حريص على طمأنة المجتمع بأنه لا توجد مخاطر أكبر، ولا نبحث عن أي شخص آخر على علاقة بالحادث، سنواصل عمليات البحث والاستفسارات في محيط المدرسة بينما نحن في المرحلة الأولى من تحقيقنا".