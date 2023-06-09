الأمن العام يضبط 200 سلاح ناري و304 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 200 سلاح ناري، و304 قضايا مخدرات، وتنفيذ 83 ألفا و172 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 158 متهما، بحوزتهم 200 سلاح ناري، شملوا 29 بندقية آلية، و31 بندقية خرطوش، و11 طبنجة، و129 فرد محلي الصنع، و219 طلقة مختلفة الأعيرة، و30 خزينة متنوعة و181 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 83 ألفا و172 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 359 حكم جنايات، و26 ألفا و534 حكم حبس جزئى، و4398 حكم حبس مستأنف، و41 ألفا و9 أحكام غرامات و10 الاف و872 حكم مخالفات.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 304 قضايا مخدرات، ضموا 331 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 76.2 كيلوجرام من مخدر البانجو، و130.1 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و15.7 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و18.8 كيلو جرام من مخدرالهيدرو، و850 كيلو جراما من مخدر الاستروكس، و360 جراما من مخدر البودر، و1.3 كيلو جرام من مخدر الايس، و4.3 كيلو جرام من مخدر الشابو، و340 جراما من مخدر الأفيون و2139 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 39 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 12 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط 314 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط 24 ألفا و333 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10حالات منهم.

كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 7 تشكيلات عصابية، ضمت 17 متهما،ارتكبوا 14 حادث سرقة متنوعا، واعادة 5 دراجات نارية و3 سيارات مبلغ بسرقتهم.. وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيةحيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.