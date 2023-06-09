ثورة 30 يونيو.. 63  مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 10 سنوات

سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر 63 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، وفق بيانات أصدرها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الجمعة.

وقال جهاز الاحصاء، إن إجمالي الاستثمارات توزعت بواقع 4.2 مليار دولار عام 2013 / 2014، و6.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 52.7%، مقارنة بالعام السابق، ثم ارتفعت الى 6.9 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة زيادة قدرها 8.7%، وزادت بنسبة 14.4% الى 7.9 مليار دولار عام 2016 / 2017، ثم انخفضت الى 7.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة تراجع قدرها 2.7%.

وأوضح جهاز الاحصاء، أن صافي الاستثمارات بلغ 8.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7%، مقارنة بالعام السابق، غير أنها تراجعت بنسبة انخفاض قدرها 9.5% الى 7.5 مليار دولار عام 2019 / 2020، وهبطت بنسبة 30% الى 5.2 مليار دولار عام 2020 / 2021، ثم قفزت بنسبة 71.4 % الى 8.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022.