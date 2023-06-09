برلماني: كلمة السيسي بقمة «الكوميسا» تؤكد ريادة مصر ودعمها التنمية الاقتصادية المشتركة

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال أعمال قمة "كوميسا"، مضيفا أن مصر هى صوت ورمز القارة الإفريقية فى مختلف الجهات الدولية، وتحمل على عاتقها حل مشاكلهم وتحدياتهم وجميع المعوقات التى تواجههم في الاقتصاد والتجارة والأمن وغيرها ، بما يسهم فى تحقيق الرفاهية لشعوبها والتي هي أبسط حقوقهم الإنسانية.



وأوضح فهمي، في تصريحات، اليوم الجمعة، أن كلمة السيسي توضح ريادة مصر للمنطقة من خلال وضع كافة الخطط والاستراتيجيات لتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة بين دول التجمع، بجانب أنها تدل على عمق الروابط بين شعوب القارة من خلال تفعيل المبادرات التى تستهدف تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي الإقليمي بين دول تجمع الكوميسا.



وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توحيد الرؤى المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، وملاحقة تداعيات التطورات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تعزيز وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية بين التكتلات الاقتصادية في القارة، وأن الصادرات البينية بين دول الكوميسا بلغت أعلى مستوياتها خلال رئاسة مصر للقمة.



واختتم النائب، أن حجم التبادل والتجاري بين مصر والكوميسا بلغ 4.3 مليار دولار، معبرا عن سعادته عن أن مصر قدمت مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي والتي تهدف لتعميق الانتاج الصناعي وفقا للميزة التنافسية للدول، موضحا أن زيارة الرئيس السيسي للدول الإفريقية تؤكد احترامه لكل شعوب إفريقيا، ومدى ترابط الشعب المصري بشعوب الدول الشقيقة، لافتا إلى أن مصر حرصت خلال توليها قيادة التجمع على دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصاد، والتوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، من خلال خلق بيئة استثمارية وتجارية مشجعة لكافة الاعضاء.