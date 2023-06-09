الذهب يرتفع 10 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم الجمعة

زاد سعر الذهب داخل محلات الصاغة بمقدار 10 جنيهات مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة - أخر أيام الأسبوع؛ بعد أن عوض تراجعه أمس مقدار 15 جنيها في الجرام.

سجل سعر عيار 21 نحو 2335 جنيه للبيع و 2345 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 2001 جنيه للبيع و 2010 جنيه للشراء .

وصل سعر عيار 24 نحو 2669 جنيه للبيع و 2680 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1557 جنيه للبيع و 1564 جنيه للشراء.

بلغت أوقية الذهب نحو 82.993 الف جنيه للبيع و 83.35 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب 2.67 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء.

وصل الجنيه الذه الي 18.7 ألف جنيه للبيع و 18.8 ألف جنيه للشراء.

