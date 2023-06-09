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الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 10 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم الجمعة

سعر الذهب
سعر الذهب
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زاد سعر الذهب داخل محلات الصاغة بمقدار 10 جنيهات مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة - أخر أيام الأسبوع؛ بعد أن عوض تراجعه أمس مقدار 15 جنيها في الجرام.
سجل سعر عيار 21 نحو 2335 جنيه للبيع و 2345 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 2001 جنيه للبيع و 2010 جنيه للشراء .
وصل سعر عيار 24 نحو 2669 جنيه للبيع و 2680 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1557 جنيه للبيع و 1564 جنيه للشراء.
بلغت أوقية الذهب نحو 82.993 الف جنيه للبيع و 83.35 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب 2.67 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء.
وصل الجنيه الذه الي 18.7 ألف جنيه للبيع و 18.8 ألف جنيه للشراء.
 

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 سعر الذهب في محلات الصاغة سعر عيار 14 اليوم