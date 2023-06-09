ثورة 30 يونيو.. قناة السويس تحقق عائدات بقيمة 50.9 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الجمعة، أن إيرادات قناة السويس بلغت 50.9 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، وأن عدد السفن العابرة للقناة بلغت 186.9 ألف سفينة خلال تلك السنوات.

وقال جهاز الإحصاء، إن قناة السويس سجلت أعلى إيرادات خلال عام 2021 / 2022، بقيمة 7 مليارات دولار، وهو رقم قياسي، بنسبة ارتفاع قدرها 18.4%، مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرا الى أن إيرادات القناة بلغت 5.36 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%، و5.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%، و4.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة انخفاض قدرها 3.4%، ثم ارتفعت الى 5.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%، وسجلت 5.7 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%، و5.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، و5.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.

وبلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس 186.9 ألف سفينة خلال الـ 10 سنوات الماضية، بواقع 16.6 ألف سفينة عام 2013، و17.1 ألف سفينة عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3.3%، و17.5 ألف سفينة عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%، و16.8 ألف سفينة عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%، و17.6 ألف سفينة عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%، و18.2 ألف سفينة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6%، و18.9 ألف سفينة عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3.9%، و18.8 ألف سفينة عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%، و20.7 ألف سفينة عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.9%، و24.7 ألف سفينة عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.

وحول الحمولة الصافية، أشار جهاز الاحصاء، إلى أن الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس سجلت 11.1 مليار طن خلال الـ 10 سنوات الماضية، بواقع 915 مليون طن عام 2013، و963 مليون طن عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%، و999 مليون طن عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%، و974 مليون طن عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%، ومليار طن عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 7%، و1.1 مليار طن عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 9.4%، و1.2 مليار طن عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، و1.2 مليار طن عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.1%، و1.3 مليار طن عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.1%، و1.4 مليار طن عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.