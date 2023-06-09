أمن المنافذ يضبط 88 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 88 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب - عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و77 قضية في مجال الأمن العام، و5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وقضية واحدة في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.

كما تم تنفيذ 294 حكما قضائيا متنوعا وضبط 2133 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.