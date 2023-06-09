الأحد.. القاهرة طراز معماري فريد بصالون نفرتيتي الثقافي بقصر الأمير طاز

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الأستاذ الدكتور هاني أبو الحسن، مساء الأحد المقبل، اللقاء الثاني لصالون نفرتيتي الثقافي، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "القاهرة.. طراز معماري فريد يحكي تاريخ مصر عبر العصور".

ويستضيف الصالون الأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، وعضو مشروع تطوير القاهرة التاريخية، والمهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والأستاذة الدكتورة سهير حواس أستاذة العمارة والتصميم المعماري بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

ويناقش الصالون ملامح القاهرة وعمارتها ومبانيها وميادينها وشوارعها ووجهها المعماري والحضاري، الذي يحمل تاريخ مصر عبر مختلف العصور، والتعرف على حلقات التأثير والتأثر التي مرت بها منذ دخول الإسلام حتى أصبحت القاهرة متحفا لجميع فنون العمارة الإسلامية، علاوة على مناقشة أحوالها وزحامها والمشاكل التي أصابتها وكل ما يؤذي جمالها وتاريخها خاصة وأن القاهرة كانت من أكبر العواصم في العالم.

يسبق الصالون افتتاح معرض "القاهرة.. طراز معماري فريد يحكي تاريخ مصر عبر العصور" من 1881 إلى 1954، بالتعاون بين الصالون والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي يتكون من ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام، وهن الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس ومشيرة موسى ونفين العارف وأماني عبد الحميد وفتحية الدخاخني.