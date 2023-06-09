مصرع 3 أشخاص إثر انهيار منجم في الهند

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء انهيار منجم يعمل بصورة غير قانونية بمنطقة في ولاية "جهارخاند" شرقي الهند.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الجمعة/ عن مسئول بالشرطة أبهيشيك كومار قوله "إنه سيتم معرفة العدد الدقيق للضحايا وهؤلاء الذين يُخشى أن يكونوا محاصرين أو جرحى بعد أن يتمكن عمال الإنقاذ من تحديد مكان الضحايا".

وأفاد شاهد عيان بأن العديد من القرويين المحليين متورطين في عمليات تعدين غير قانونية عندما انهار المنجم، مشيرا إلى أنه تم إخراج ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى بمساعدة المحليين، حيث أعلن الأطباء وفاتهم.