ads
الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 3 أشخاص إثر انهيار منجم في الهند

انهيار منجم في الهند
انهيار منجم في الهند
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء انهيار منجم يعمل بصورة غير قانونية بمنطقة في ولاية "جهارخاند" شرقي الهند.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الجمعة/ عن مسئول بالشرطة أبهيشيك كومار قوله "إنه سيتم معرفة العدد الدقيق للضحايا وهؤلاء الذين يُخشى أن يكونوا محاصرين أو جرحى بعد أن يتمكن عمال الإنقاذ من تحديد مكان الضحايا".

وأفاد شاهد عيان بأن العديد من القرويين المحليين متورطين في عمليات تعدين غير قانونية عندما انهار المنجم، مشيرا إلى أنه تم إخراج ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى بمساعدة المحليين، حيث أعلن الأطباء وفاتهم.

الهند انهيار منجم