الأمم المتحدة: مدى الكارثة الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا الأوكراني لن يعرف إلا في الأسابيع المقبلة

قالت دنيس براون المنسقة المقيمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى أوكرانيا فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو للصحفيين فى جنيف أن الفيضانات الهائلة الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا في 6 يونيو قد استمرت في التدهور خلال اليوم الماضي وأثرت أيضا على المجتمعات في اقليم ميكولايفسكا بالإضافة الى الدمار الواسع النطاق الذي حدث بالفعل في إقليم خيرسون.

وأضافت أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن تبدأ مستويات المياه والتي وصلت الى ذروتها 5.6 متر في خيرسون اليوم - في الانحسار الآن الا أن الفيضانات ستستمر لمدة أسبوع على الأقل مما يترك المتضررين في حاجة ماسة الى الماء والغذاء والنظافة والمواد الحيوية الأخرى.

ولفتت براون الى ان مدى تأثير الكارثة الناجمة عن تدمير السد لن يعرف بما في ذلك تأثيره البيئي الا في الأسابيع المقبلة وان كان من المتوقع أن يكون للفيضان عواقب وخيمة على الانتاج الزراعي كما سيؤثر على توفير مياه الشرب لأكثر من 700 الف شخص في جنوب أوكرانيا ويزيد من مخاطر حوادث الألغام بسبب حركة المتفجرات في المناطق شديدة التلوث وتفاقم الوضع الإنساني الخطير بالفعل ونوهت براون الى ان الأثار البيئية بدأت فى الظهور بعد الابلاغ عن وفاة جماعية فى المناطق بالقرب من خزان كاخوفكا.

من ناحيتها قالت شابيا مونتو المتحدثة باسم مفوضية شئون اللاجئين ان المنظمة الدولية ستشارك في قافلة مشتركة بين الوكالات اليوم وغدا (9 و10 يونيو) الى خيرسون وزابوريجيا لتوصيل الامدادات الى المناطق الأكثر تضررا كما تقوم مع الوكالات الشريكة بين الوكالات حاليا باجراء تقييمات الأضرار لفهم حجم تأثير الفيضانات.

وأشارت المتحدثة إلى أن احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة تعتبر من الأولويات حيث يفتقر مئات الالاف الى المياه الصالحة للشرب خاصة وان خزان كاخوفكا كان مصدرا مهما للمياه للمناطق المحيطة وحذرت مانتو من مخاوف تتعلق بالصحة العامة من الملوثات بما في ذلك مياه الصرف الصحي والزيت الثقيل والمبيدات الحشرية التي تختلط بمياه الفيضانات والتي لا يتوقع أن تنحسر لعدة أيام أخرى.