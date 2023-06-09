شرطة ميناء القاهرة الجوي تنجح فى ضبط شخصين حال محاولتهما تهريب عملات أجنبية ومحلية

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط شخصين، حال محاولتهما تهريب عملات أجنبية ومحلية.

وكانت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، قد تمكنت من خلال التعامل الفني، من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية احدى الدول"؛ لحيازته مبالغ مالية "عملات أجنبية"، مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون؛ وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

وبمواجهته قرر ملكيته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته، ووصوله للبلاد بتاريخ 5 يونيو الجاري، وبحوزته 9 سبائك ذهبية وزنت 900 جرام، وأن المبالغ المالية المُشار إليها، هى حصيلة بيعه لتلك السبائك بالأسواق المحلية، مقابل العملات الأجنبية.

كما تم ضبط سيدة، مقيمة بمحافظة الدقهلية؛ لحيازتها مبلغ مالي "عملات محلية"، كانت مخبأة بحقيبتها بالمخالفة للقانون؛ وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد.

وبمواجهتها قررت استلامها للمبلغ المالي المُشار إليه من أحد الأشخاص، لتوصيله لأحد الأشخاص باحدى الدول، مقابل مبلغ مالي.. وتماتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.