وزير الخارجية التونسي: العلاقات مع الكونغو الديمقراطية شهدت نقلة نوعية على مستوي التبادل التجاري

قال نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن العلاقات مع الكونغو الديمقراطية شهدت نقلة نوعية على مستوى التبادل التجاري سواء من خلال ارتفاع حجم التبادلات التجارية أو من خلال تنظيم عدد هام من اللّقاءات بين رجال الأعمال والمنتديات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير التونسي مع جان لوسيان بوسا وزيرة التجارة الخارجية الكونغولي على هامش أعمال مؤتمر القمة الثاني والعشرين لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا) بالعاصمة الزامبية لوساكا.

وأشار إلى الاستثمارات التونسية بجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجالي الطاقة وتكنولوجيات الاتصال والدّعوة إلى مزيد تدعيمه.

واتفق الجانبان على ضرورة الإسراع بعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة من أجل إثراء الإطار القانوني المنظّم للعلاقات الثنائية واستكشاف فرص تعاون مثمر جديدة تعود بالنفع على البلدين، مع إثارة مسألة إحداث لجان مشتركة قطاعية للتسريع في تنفيذ مشاريع التعاون وتقييمها والبحث عن سبل تطويرها.