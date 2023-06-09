عواصف ترابية وارتفاع شديد في درجات الحرارة في الوادي الجديد

أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمرافق الخدمية بالمحافظة نظرا لسوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية وارتفاع في درجات الحرارة والسحب الرعدية والأمطار.

وتشهد محافظة الوادي الجديد عواصف ترابية وارتفاع شديد في درجات الحرارة وعدم استقرار في الطقس، وذلك على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وشدد الزملوط، على ضرورة توخي المواطنين الحذر والحيطة وتقليل الانتقالات على الطرق السريعة إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات والمباني المتهالكة، حرصا على سلامة الجميع، كما تواصل الوحدات المحلية بالوادي الجديد، تكثيف العمل ورفع درجة الاستعداد في ظل ظروف الطقس الغير مستقر بالمحافظة، وإزالة الرمال المتراكمة جراء العواصف الترابية والتي تعيق سير العملية المرورية.

وقال جهاد متولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إن العمل متواصل في جميع الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز جراء العواصف الترابية والطقس غير المستقر.