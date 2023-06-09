سيول تستدعي السفير الصيني بشأن اتهام كوريا الجنوبية بالميل لأمريكا

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الصيني احتجاجا على تعليقات اتهم فيها سيول بالميل تجاه الولايات المتحدة والابتعاد عن بكين.

بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، حذر تشانج هو جين النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، شينج هايمينج السفير الصيني من تصريحاته التي وصفها بـ"البلهاء والاستفزازية" التي أدلى بها خلال اجتماع مع زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية.

واتهمت كوريا الجنوبية السفير الصيني بانتهاك البروتوكولات الدبلوماسية والتدخل في السياسة الداخلية للبلاد.

كما اتهم السفير الصيني سيئول بالمسؤولية عن "الكثير من الصعوبات" في العلاقات الثنائية، لافتا إلى عجزها التجاري المتزايد مع بكين والذي نسبه إلى جهود "إزالة الصين".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن تعليقات شينغ "غير المسؤولة عارضت رغبة حكومتي الدولتين وشعبيهما في تقدير العلاقات بين سيئول وبكين على أساس الاحترام المتبادل وتعزيزها".