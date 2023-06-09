ثورة 30 يونيو.. 1.7 تريليون جنيه قيمة الدعم المقدم من الدولة خلال 10 سنوات

مع قرب الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة إجمالي الدعم المقدم من الدولة بلغت نحو 1.7 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي، أن قيمة الدعم المقدم من الدولة ارتفعت خلال عام 2022-2023 لتسجل 148.8 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 7.5%.

فيما انخفضت قيمة الدعم المقدم من الدولة لتبلغ 138.3 مليار جنيه خلال عام 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.

كما انخفضت قيمة الدعم المقدم من الدولة لتبلغ 140.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.1%.

وانخفضت قيمة الدعم المقدم من الدولة ليبلغ 171.8 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 19.8%.

كما انخفضت قيمة الدعم المقدم من الدولة لتبلغ 214.3 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.

فيما ارتفعت قيمة الدعم المقدم من الدولة لتبلغ 222.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 72.8%.

وبلغت الدعم المقدم من الدولة نحو 128.5 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 16.5%.

وبلغت قيمة الدعم المقدم من الدولة نحو 153.9 مليار جنيه عام 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 13.8%.

وبلغت قيمة الدعم المقدم من الدولة نحو 178.7 مليار جنيه عام 2014/2015 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.

وسجلت قيمة الدعم المقدم من الدولة نحو 160.1 مليار جنيه خلال عام 2013/2014.

وتسعى الدولة جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال رصد مصر بالأرقام خلال الـ 10 سنوات الماضية.