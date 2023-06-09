الدفاع الروسية: تدمير مستودعات أسلحة ومسيرات بضربات بحرية وجوية بعيدة المدى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مستودعات أوكرانية تضم ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية غربية، بما فيها مسيرات بضربات عالية الدقة بأسلحة بعيدة المدى بحرية وجوية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية "إن قواتنا دمرت بضربات دقيقة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى مستودعات ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية غربية بما في ذلك المسيرات، وتعطل بذلك إمداد القوات الأوكرانية في مناطق القتال".

وأضافت:"أن القوات الأوكرانية واصلت محاولة شن عمليات هجومية في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وصدت قواتنا أربع هجمات معادية في دونيتسك وزاباروجيه، كما تصدت قواتنا لهجومين شنتهما القوات الأوكرانية في زابوروجيه، كما دمرت قواتنا معدات اللواء الميكانيكي السابع والأربعين للقوات الأوكرانية".

وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه - وفقا للبيان - 680 مسلحا، و35 دبابة، و11 مركبة قتال مشاة، و19 مركبة قتال مصفحة، بالإضافة إلى مدفع سيزار فرنسي الصنع، وفي محور دونيتسك تم تصفية ما يصل إلى 410 من المسلحين وتدمير نظام مدفعي أمريكي الصنع M777 ومدافع هاوتزر Msta-B، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 79 المحمول جوا الأوكرانية، وفي محور كوبيانسك، تم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيةـ وتم تصفية أكثر من 30 مسلحا ومركبة مدفعية من طراز Uragan ومدفعان من طراز D-30.

وأشارت الوزارة إلى أن قواتنا أحبطت في محور كراسني ليمانسك، أنشطة مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية في لوغانسك وتم تصفية أكثر من 50 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير حاملتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر D-20، وتدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-37 أمريكي الصنع في دونيتسك الشعبية، وتصفية ما يصل إلى 70 مسلحا وتدمير مركبة قتالية من طراز غراد ومدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا، ومدافع هاوتزر D-30 في خيرسون.

وتم استهداف موقعين للقيادة والمراقبة لوحدات من اللواء الميكانيكي الرابع والعشرين للقوات الأوكرانية في دونيتسك وتدمير مركز الاتصالات لواء الدفاع الإقليمي 102 في زابوروجيه وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز MiG-29 في زابوروجيه واسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 بمنطقة خيرسون، واعتراض صاروخين من نوع Storm Shadow كروز و14 قاذفة صواريخ متعددة HIMARS وتدمير 13مسيرة في خاركوف ودونيتسك ولوغانسك وزاباروجيه وخيرسون.