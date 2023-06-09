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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية تستدعي سفير اليابان في ضوء قرار تسليم معدات عسكرية لأوكرانيا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، السفير الياباني لدى موسكو تويوهيسا كوزوكي، في ضوء قرار طوكيو بشأن بدء تسليم المعدات العسكرية (المركبات المدرعة التابعة لقوات الدفاع الذاتي) إلى أوكرانيا.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان أودرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن تلك الخطوة ستؤدي إلى تصعيد الأعمال القتالية وزيادة أخرى في عدد الخسائر البشرية في نظام كييف، وتم التأكيد على أن إدارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ينبغي أن تكون مستعدة لتقاسم مسؤوليته عن مقتل السكان المدنيين بما في ذلك في المناطق الحدودية لروسيا.

وأضافت أن طوكيو من خلال هذا القرار تدفع العلاقات الثنائية أعمق إلى طريق مسدود خطير، لافتة إلى أنه لا يمكن أن تبقى مثل هذه الأعمال دون عواقب وخيمة.

الخارجية الروسية السفير الياباني موسكو أوكرانيا العلاقات الثنائية