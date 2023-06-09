"حماة الوطن": ندعم تحركات القيادة السياسية لتحقيق التكامل والترابط مع القارة الإفريقية

أكد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، أن الدولة المصرية استعادت مكانتها داخل إفريقيا بفضل توجيهات وتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسياسته التي تسعى لتحقيق التكامل على كافة المستويات داخل القارة.



قال الحزب إن مشاركة الرئيس السيسي في القمة الـ٢٢ للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، ومن قبله المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon" يعكس اهتمام القيادة السياسية للترابط بين كل دول المنطقة من أجل تحقيق القدرة على تجاوز التحديات والأزمات العالمية.

وأكد أهمية الدعوة المصرية إلى ضرورة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لتحقيق الربط التجاري والاقتصادي بين دول الكوميسا، لاسيما وأن المنطقة تمتلك ثروات وقدرات هائلة من شأنها تحقيق مستوى حياة أفضل لشعوب القارة.

وأشار إلى أن ما تشهده تطورات وتوطيد العلاقات المصرية _ الأفريقية يساهم بلا شك في تعظيم الاستفادة من التجارة الحرة عبر زيادة معدلات الاستثمارات في كافة المجالات، الأمر الذي يزيد من القدرات الاقتصادية لكافة دول القارة.

ولفت الحزب إلى أنه، يؤيد ويساند تحركات القيادة السياسية في هذا الشأن، ويؤكد الاستعداد التام من خلال كافة أعضاءه في جميع المواقع لتسخير جهودهم من أجل استمرار تحقيق التكامل والترابط بين مصر وجميع الدول الأفريقية، لما له من مردود إيجابي كبير في النهوض بالمنطقة بالكامل.