ندوة بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط 2023 تشيد بجهود "حكماء المسلمين" لتحقيق السلام بإفريقيا

نظم جناح مجلس حكماء المسلمين بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالعاصمة المغربية الرباط ندوة بعنوان: "جهود أفرقة حل النزاعات في إفريقيا"، قدمها الدكتور عادل موساوي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط.

وقدَّم الندوة الدكتور سمير بودينار، المدير التنفيذي لمركز الحكماء لبحوث السلام؛ حيث أكَّد أن مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يُولي أهمية كبيرة لجهود حل النزاعات والصراعات وتعزيز السلم وخاصة في القارة الإفريقية.

من جانبه، أعرب الدكتور عادل موساوي عن تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين في السعي لحل النزاعات في إفريقيا، مشيرًا إلى أن المجلس قام بعدة وساطات ناجحة في القارة، مسهمًا بشكل كبير في تحقيق السلام الداخلي والتقريب بين الأطراف المتنازعة، والسعي لنشر وتعزيز قيم التعايش الحوار بين الثقافات والأديان في إطار السلم الأهلي، والعمل جاهدًا من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية في القارة.

وأوضح الدكتور موساوي مفهوم الأفرقة في الفكر السياسي الإفريقي القومي، واستناده إلى عدة دعامات؛ من بينها الشعور بالانتماء للهوية الإفريقية ورفض التدخل الأجنبي، مستعرضًا الفترات التاريخية المختلفة لتطور مفهوم الأفرقة، لافتًا إلى أن مفهوم الأفرقة ضروري، ولكنه غير كافٍ لإثبات التفرد الإفريقي، طارحًا سؤالًا مهمًّا حول مدى توفر الإرادة اللازمة لتحقيق تكامل ووحدة القارة الإفريقية.

وأكَّد أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط أهمية تواصل المجتمع الدولي وتعاونه مع مجلس حكماء المسلمين في تعزيز جهود السلام والاستقرار في إفريقيا، مشيرًا إلى أن الحلول الإفريقية يجب أن تكون قائمة على التشاور والتعاون بين الدول الإفريقية، بما في ذلك الاستفادة من الخبرات والمعرفة التي يمتلكها مجلس حكماء المسلمين.

وختم الدكتور موساوي بالتأكيد أن التعاون والتضامن الإقليمي هما مفتاح النجاح في تحقيق السلام والاستقرار في إفريقيا، داعيًا إلى ضرورة استمرار الجهود المشتركة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل مزدهر للقارة السمراء.

وينظم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض النشر والكتاب الدولي، المقام بالعاصمة المغربية الرباط ٢٠٢٣ عددًا من الندوات والفعاليات الثقافية التي تتناول عددًا من القضايا والموضوعات الفكرية والثقافية والمجتمعية؛ انطلاقًا من رسالة المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الهادفة إلى تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة.