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الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 773 شاحنة و 107 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 422 شاحنة و 93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 351 شاحنة و 14 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين CANO قادمة فارغة لشحن فوسفات، وأمل، وتغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي  الحرية1، القاهرة و بوسيدون اكبريس وغادر العبارتين امل والقاهرة .

 كما يشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و 225 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وبريدج. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2700 راكب.
 

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