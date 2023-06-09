تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 773 شاحنة و 107 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 422 شاحنة و 93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 351 شاحنة و 14 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين CANO قادمة فارغة لشحن فوسفات، وأمل، وتغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية1، القاهرة و بوسيدون اكبريس وغادر العبارتين امل والقاهرة .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و 225 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2700 راكب.

