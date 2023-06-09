مطار مرسى علم يستقبل 117 رحلة طيران من أوروبا تقل 24 ألف سائح

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 117 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات من أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات وذلك الأسبوع المقبل بدءا من غد السبت وعلى مدار الأسبوع حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.



كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر مصدر أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات يبين وصول 117 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 12 دولة اوروبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.



وأشار إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم لإستقبال حوالي 24 ألف سائح أجنبى من 12 دولة اوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و وفرنسا و ليتوانيا و سلوفاكيا.

وأكد انتعاش السياحة بفنادق مرسي علم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع أرتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم، لافتًا إلى أنه يتم إستقبال السائحين الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات الوصول والتسكين بواسطة فرق العلاقات العامة.

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