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الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مركز سينما الحضارة يناقش الدراما التاريخية في الميزان

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ينظم مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة في السادسة من مساء يوم الاحد الموافق 18 يونيو المقبل، ندوة تحت عنوان "الدراما التاريخية في الميزان"،  للكاتب الصحفي والباحث علاء عزمي مسؤول البحث التاريخي والمادة العلمية لمسلسل “رسالة الإمام”. 

يشارك في الندوة الكاتب الصحفي وسيم عفيفي مدير تحرير موقع الميزان، ويدير الحوار الكاتب الصحفي عبد المجيد عبد العزيز.
يذكر أن مركز سينما الحضارة قد أقام الخميس الماضي ندوة  تحت عنوان "مشوار سعاد حسني"، استضاف  خلالها  الشاعر سيد العديسي نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، الكاتب الصحفي أشرف شرف تناولا خلال اللقاء مشوار السندريلا (1943- 2001).

مركز سينما الحضارة الفنون التشكيلية الدراما التاريخية مشوار السندريلا