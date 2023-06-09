عمومية المهن الطبية توافق على اعتماد الميزانيات من 2013 وحتى 2019

رحب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، بالحضور من أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد رئيس اتحاد المهن الطبية، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للاتحاد والمنعقدة الآن في مقر نقابة الأطباء بدار الحكمة، أن زيادة المعاشات هي التي تمت مؤخرا وصلت إلى ١٣٥٠ جنيها شهريا.

وعرض على أعضاء الجمعية العمومية بند تعيين مراقب الحسابات وتحديد راتبه ٣٠ ألف جنيه سنويا، وهو ما وافق عليه أعضاء الجمعية العمومية.

كما عرض الدكتور حسين خيري على أعضاء الجمعية العمومية بند الموافقة واعتماد الميزانيات من عام ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٩ وتمت موافقة الجمعية العمومية عليها.

وأكد رئيس اتحاد المهن الطبية، أن الاتحاد قد وضع لائحة داخلية له وسيتم طرحها على الجمعية العمومية للموافقة عليها.

وكانت قد بدأت وقائع الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية بتلاوة قرآنية والسلام الجمهوري بحضور ٣٥٠ عضوا للنظر في تقرير الأمين العام واعتماد أنشطة الاتحاد، وتقرير أمين الصندوق، وعرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019.

وعرض تقرير ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية 2019، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، ومناقشة سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات.