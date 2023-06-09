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الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

هاني شنودة: أتمنى إنهاء حياتي خلال مشاركتي في «قافلة السعادة»

هاني شنودة
هاني شنودة
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كشف الموسيقار هاني شنودة، تفاصيل إطلاق «قافلة السعادة» بدعم من صندوق التنمية الثقافية، بمشاركة عدد من المطربين، للعزف في دور المسنين، إذ ذكر أنه تم إطلاق تلك القافلة منذ بداية شهر يونيو الجاري، واصفًا إياها بالقافلة الممتعة للغاية، « نتلقى السعادة من المسنين أكثر مما نسعدهم».

وأضاف «شنودة»، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه يتمنى أن يُنهي حياته في تلك القافلة، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته البالغة لحصوله على جائزة الدولة، إذ لم يكن يحلم بالحصول عليها، « أشكر من رشحني لجائزة الدولة التقديرية، خاصة مكتبة الإسكندرية».

من ناحية أخرى، تحدث الموسيقار القدير عن أسباب نجاح ألحانه واستمرارها حتى الآن، إذ ذكر أنه يواجه نفسه مئات المرات قبل نشر أي عمل جديد، خاتما حديثه: « ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب»، وهذا الأمر سر نجاح ألحاني القديمة حتى الآن.

القاهرة الاخبارية الموسيقار هانى شنودة جائزة الدولة التقديرية جائزة الدولة الأسكندري