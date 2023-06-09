"مستر إكس" و"بيت الروبي" أبرز الأفلام المطروحة خلال عيد الأضحى

ينتظر الموسم السينمائي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، عدد من الأفلام بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الفن، حيث تشهد لقاءات متميزة مع فنانين يجتمعوا معا لأول مرة في عمل سينمائي واحد.

وفي صدارة هذه الأفلام، المرتقب أن تستهدف عددا كبيرا من الجمهور وتحقق نجاحا قويا فور طرحها في دور السينما، فيلمي "بيت الروبي"، و"مستر إكس"، خاصة بعد طرح صناعهما البرومو الرسمي للفيلمين، وتحقيق أعلى نسب مشاهدات قياسية في ظرف ساعات، على يوتيوب.

ولعل أهم الأسباب التي ستدفع الجمهور لمشاهدة فيلم "بيت الروبي"، هو القالب الكوميدي الذي ستكون الأحداث الغالبة على الفيلم، أيضا لقاء "الكريمين" كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، معا ظهور لأول مرة في عمل فني، منذ مسيرتهما، ونظرا لأن كل منهما يتمتع بطابع وكاريزما خاصة، في اجتماعهما معا في فيلم واحد، يجعل الجمهور مشوقا لرؤيتهما ورسم الضحكة على وجوههم، بالإضافة إلى أن كريم عبدالعزيز، صاحب أرقام قياسية في دور السينما، من حيث الإيرادات لمعظم أفلامه.

كما أن الفيلم يشهد ظهور نجوم آخرين مثل محمد عبدالرحمن، وحاتم صلاح، ويشهد الت الأول بين كريم عبد العزيز مع الفنانة اللبنانية نور، بالإضافة إلى قيام كريم للغناء للمرة الأولى في أعماله الفنية، كما ظهر في البرومو الرسمي.

وتدور أحداث الفيلم، المنتظر عرضه في السينما يوم 21 يونيو الجاري، في إطار كوميدي اجتماعي، حول مسيرة أحداث في حياة مشاهير السوشيال ميديا، إذ يظهر كريم بحياة مؤثر مشهور على مواقع التواصل، يدعى إبراهيم الروبي، وزوجته نور، التي تعاني من مشكلة في الإنجاب، فيضطر الثنائي لاختطاف طفل للتغلب على مشكلة عدم الإنجاب، فيما يلعب كريم محمود عبدالعزيز دور الأخ الأصغر.

أما فيلم "مستر إكس"، فمن المحتمل أن يجذب أنظار الجمهور بقوة، بالإضافة إلى الكوميديا التي يدور في قالبها بجانب الأكشن والرومانسية، ويعد الفيلم العمل السينمائي الأول الذي يجمع بين الزوجين أحمد فهمي وهنا الزاهد، بعد تعاونهما معًا في مسلسل "الواد سيد الشحات" 2019، ومسرحية "جوازة معفرتة" 2021.

هذا بالإضافة إلى أن الفيلم يشهد عودة أحمد فهمي للسينما بعد غياب لسنوات، وفي بطولة قوية، بعمل فني كوميدي، بعدما ابتعد عن الكوميديا الفترة الماضية،

كشف خلالها عن موهبته في تقديم أدوار أخرى بخلاف الكوميديا، على رأسها مسلسل "سره الباتع" لخالد يوسف في رمضان الماضي.

ومن العوامل الأخرى التي ستساعد في نجاح الفيلم، قصته الكوميدية التي تدور حول فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال للتخلص من زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من نجوم الكوميديا، مثل بيومي فؤاد، وأوس أوس، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ويشارك هنا كعنصر نسائي، رحاب الجمل، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنان أحمد سعد.

كما شهد البرومو الدعائي، ظهور خاص لعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم الكوميدي أكرم حسني، وعمرو يوسف، وريم مصطفى، ومصطفى خاطر، والرياضي بيج رامي، وكابتن مجدي عبد الغني، والمذيع إبراهيم فايق.