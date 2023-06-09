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الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في استجابة سريعة للأهالي.. حل مشاكل الصرف الصحي وإنارة الطرق بحي شرق بنى مزار فى المنيا

في استجابة سريعة
في استجابة سريعة للأهالي: حل مشاكل الصرف الصحي وإنارة الطرق
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن حل مشكلة انسداد بغرفة الصرف الصحي، بشارع عمر بن الخطاب بحي شرق مدينة بنى مزار، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى عدد من المواطنين من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ومن جانبه أوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ، تم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشكوى المقدمة، وتم إزالة أسباب الشكوى وإصلاح الغرفة اليوم الجمعة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مضيفًا أن قسم الإنارة بالوحدة، قام بتركيب كشافات الإنارة بشارع ترعة أبو حسيبة بحي شرق والذي يتم رصفه حاليًا والمدرج ضمن خطة التطوير للعام الحالي.
 

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WhatsApp Image 2023-06-09 at 2.34.07 PM (1)
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بني مزار بالمنيا توفير حياة كريمة شركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظ المنيا