في استجابة سريعة للأهالي.. حل مشاكل الصرف الصحي وإنارة الطرق بحي شرق بنى مزار فى المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن حل مشكلة انسداد بغرفة الصرف الصحي، بشارع عمر بن الخطاب بحي شرق مدينة بنى مزار، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى عدد من المواطنين من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ومن جانبه أوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ، تم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشكوى المقدمة، وتم إزالة أسباب الشكوى وإصلاح الغرفة اليوم الجمعة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مضيفًا أن قسم الإنارة بالوحدة، قام بتركيب كشافات الإنارة بشارع ترعة أبو حسيبة بحي شرق والذي يتم رصفه حاليًا والمدرج ضمن خطة التطوير للعام الحالي.

